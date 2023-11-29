Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні

Компанія Google оголосила про запуск програми семінарів із кібербезпеки на суму $10 млн для навчання студентів кібербезпеки в Європі, зокрема в Україні.

"Минулого року Європа відчувала брак до 500 000 фахівців із кібербезпеки. Саме тому сьогодні, під час запуску Інженерного Центру безпеки Google (Google Safety Engineering Center) у Малазі, Іспанія - нового флагманського хабу кібербезпеки для Європи - ми оголошуємо про виділення 10 мільйонів доларів на підвищення рівня навчання з кібербезпеки в Європі. Це також стане внеском Google у Cybersecurity Skills Academy ЄС - ініціативу Європейської комісії, метою якої є забезпечення більш скоординованого підходу до подолання нестачі талантів у сфері кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

У Google зазначають, що програма стане першою такою у Європі та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту. Програма пропонує університетам навчальну програму та навчальний план із кібербезпеки, що дає їм змогу організувати курси з кібербезпеки студентам без досвіду.

"З нагоди запуску програми Google.org надасть восьми університетам у восьми різних європейських країнах, включно з Україною, фінансування в розмірі до 1 мільйона доларів, навчальний контент та інтенсивні тренінги від ECCRI CIC, щоб допомогти їм втілити в життя семінари з кібербезпеки. Університети вже можуть подавати заявки. Ми очікуємо, що в початковій програмі візьмуть участь понад 1 600 студентів. Під час програми кожен університет протягом двох років зможе провести щонайменше два семінари з кібербезпеки", - заявляють у компанії.

Програма також профінансує створення з боку European Cyber Conflict Research Incubator навчальних матеріалів для університетів, зокрема першого гнучкого навчального плану з кібербезпеки, що пропонує вступний огляд теми та базові навички, які можна використати для підтримки громадських організацій, найуразливіших для кібератак. Навчальний план буде перекладений вісьмома європейськими мовами, включно з українською, англійською та іспанською, і буде доступний безоплатно для всіх навчальних закладів для використання, разом із вичерпними інструкціями для викладачів.