Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні

15:48 29.11.2023 |

Україна, Новини IT

 

Компанія Google оголосила про запуск програми семінарів із кібербезпеки на суму $10 млн для навчання студентів кібербезпеки в Європі, зокрема в Україні.

"Минулого року Європа відчувала брак до 500 000 фахівців із кібербезпеки. Саме тому сьогодні, під час запуску Інженерного Центру безпеки Google (Google Safety Engineering Center) у Малазі, Іспанія - нового флагманського хабу кібербезпеки для Європи - ми оголошуємо про виділення 10 мільйонів доларів на підвищення рівня навчання з кібербезпеки в Європі. Це також стане внеском Google у Cybersecurity Skills Academy ЄС - ініціативу Європейської комісії, метою якої є забезпечення більш скоординованого підходу до подолання нестачі талантів у сфері кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

У Google зазначають, що програма стане першою такою у Європі та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту. Програма пропонує університетам навчальну програму та навчальний план із кібербезпеки, що дає їм змогу організувати курси з кібербезпеки студентам без досвіду.

"З нагоди запуску програми Google.org надасть восьми університетам у восьми різних європейських країнах, включно з Україною, фінансування в розмірі до 1 мільйона доларів, навчальний контент та інтенсивні тренінги від ECCRI CIC, щоб допомогти їм втілити в життя семінари з кібербезпеки. Університети вже можуть подавати заявки. Ми очікуємо, що в початковій програмі візьмуть участь понад 1 600 студентів. Під час програми кожен університет протягом двох років зможе провести щонайменше два семінари з кібербезпеки", - заявляють у компанії.

Програма також профінансує створення з боку European Cyber Conflict Research Incubator навчальних матеріалів для університетів, зокрема першого гнучкого навчального плану з кібербезпеки, що пропонує вступний огляд теми та базові навички, які можна використати для підтримки громадських організацій, найуразливіших для кібератак. Навчальний план буде перекладений вісьмома європейськими мовами, включно з українською, англійською та іспанською, і буде доступний безоплатно для всіх навчальних закладів для використання, разом із вичерпними інструкціями для викладачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1018  0,00 0,00 37,6725  0,01 0,04
EUR 40,3768  0,08 0,20 41,2371  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,01 0,01 36,3700  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес