В Україні викрили групу хакерів, які завдали збитків провідним світовим компаніям на 3 мільярди

Кіберполіція та слідчі Національної поліції України викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії, та завдали понад 3 млрд грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Викриття злочинців відбулося у межах багаторівневої спецоперації. До складу об'єднаної слідчої групи JIT (The Joint Investigation Team) також увійшли колеги з Європолу та Євроюсту.

"Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників", - прококментував начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Для хакерських атак фігуранти використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення. Зокрема, кілька вірусів-шифрувальників.

Зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії. З привласнених акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб зловмисники отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.





Після цього дані на комп'ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 BTC (біткоінів) на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті складає 48 млн грн.

За кілька років зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн в перерахунку на національну валюту.

Для знешкодження злочинного угруповання та аналізу цифрових даних до столиці прибули більше 20 правоохоронців з Норвегії, Франції, Німеччини та Федерального бюро розслідувань США.

Також на території Нідерландів Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях.

Вилучено комп'ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, "чорнові" записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Зокрема, майже 4 мільйони гривень та криптовалютні активи. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозру.