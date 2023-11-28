В Україні відкрили 70 кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства у 2023 році - Мінсоцполітики

В Україні відкрили 70 кризових кімнат і шелтерів для постраждалих від домашнього насильства у 2023 році, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Міністерство соціальної політики передало в громади кошти на їх облаштування. Також за час повномасштабного вторгнення збільшили кількість працівників служб, які протидіють насильству та працюють з потерпілими", - йдеться в повідомленні відомства.

У Мінсоцполітики також наголосили, що особливо важливо запобігати домашньому насильству, для чого команда міністерства впроваджує нову послугу психосоціальної підтримки та формування життєстійкості в громадах, і для її старту вже обрали 25 громад.

"Ми навчаємо команди фахівців і оплачуємо їхню роботу. Завдання цих фахівців - бути сімейними лікарями в соціальній сфері. Для усіх мешканців громади проводитимуть групові тренінги, щоби навчити розпізнавати стрес та зменшити його вплив. Наша ціль - дати можливість покращити свій психоемоційний стан, аби він не став причиною домашнього насильства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 листопада в Україні запустили загальнонаціональну урядову кампанію "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство" у межах акції "16 днів активізму проти насильства".

Перша леді Олена Зеленська заявила про збільшення кількості випадків домашнього насильства в Україні під час повномасштабної агресії РФ проти України.