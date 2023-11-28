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АНАЛІТИКА

Нові правила складання іспитів для посвідчення водія поширять на всю Україну

22:00 27.11.2023 |

Україна

 

Пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів на отримання посвідчення водія з 1 грудня розширюється по всій Україні. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Як ідеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС, з 1 грудня теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС у зазначених областях, які беруть участь в пілотному проєкті.

Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.

Пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів запустився пів року тому. Перший етап стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницький областях, а потім поширювався на інші регіони країни.

Загалом у пілотному проєкті брали участь сервісні центри МВС у 12 областях.

"За результатами реалізації маємо результати середньої успішності серед кандидатів у водії. Отже, теоретичний іспит з першого разу склали лише 24% кандидатів у водії, а практичний іспит - 35%. Ці цифри свідчать про погану підготовку майбутніми кермувальниками до ПДР та керування транспортними засобами", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, стануть своєрідними екзаменаційними хабами. Вони обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксуватимуть звук та не залишатимуть сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Упродовж 10 днів майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. Отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит - на 14 днів вперед, а практичний - на 21 день.

Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на три дні вперед.

"Щоби краще освоїти знання правил дорожнього руху та успішно скласти іспити, майбутні водії можуть пройти підготовку через онлайн-тренажер. Він відображає питання, які входять до переліку теоретичного іспиту. Для складання тестування, необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки, якщо більше - іспит не складено. Наступна спроба буде доступна не раніше 10 днів", - також нагадала в МВС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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