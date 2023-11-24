Євростат порахував, що з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку

Понад півмільйона чоловіків призовного віку виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Частині з них виїзд за кордон офіційно заборонений, пише австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату.

Євростат - це офіційний статистичний орган ЄС.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, від початку великої війни з України виїхали близько 6,3 млн громадян. Однак більшість з них - жінки й діти.

У Євростаті стверджують, пише видання, що у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

ВВС Україна проаналізувала дані Євростату. У відкритих даних у звіті можна знайти інформацію, що наразі 4,2 млн українців мають офіційний статус тимчасового захисту в ЄС, адже втекли від війни. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком 18-64 роки. Але видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18-60 років.

Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій.

Як пише видання, лише до Німеччини, за даними німецького МВС, після 24 лютого 2022 року приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них 189 484 перебувають там і сьогодні.

Ці дані охоплюють лише тих, що зареєстровані офіційно. У МВС Німеччини вважають, що ще 100 тисяч не зареєстровані й перебувають в країні нелегально.

Схожа ситуація в Австрії - туди виїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків за підробленими документами чи користуючись "послугами" контрабандистів.

Деякі чоловіки заплатили до 10 тисяч доларів за довідку, що підтверджує їхню непридатність до військової служби, пише автор статті.

Видання вказує, що для України втрата придатних до військової служби чоловіків на другий рік війни є серйозною проблемою.

Ракети, танки, боєприпаси та інше військове обладнання можна поповнювати - за умови, що західні союзники його поставлять, але з особовим складом так не вийде, пише автор статті.

Російське вторгнення спровокувало масовий відтік людей, у тому числі всередині України, але особливо за кордон. Багато українських чоловіків просто не хочуть брати участь у бойових діях, резюмує видання.

Раніше ВВС писала, що від початку вторгнення РФ з України нелегально виїхали близько 20 тисяч чоловіків призовного віку, щоб уникнути мобілізації. Такі дані надали прикордонні служби країн, які межують з Україною.

Ще 21 тисячу чоловіків затримали під час спроби втекти за кордон. Одні намагалися перетнути кордон пішки. Інші - уплав річками. Багато з них мали фейкові звільнення від призову через сфабриковані хвороби.

Деякі спроби незаконного перетину кордону мали драматичні наслідки. Так у Тисі прикордонники знайшли тіла багатьох чоловіків, які втопилися під час спроби перепливти річку, щоб потрапити до Румунії.

У серпні президент України Володимир Зеленський видав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій щодо придатності до військової служби, які видали від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський визнав, що через корупцію в системі військово-лікарських комісій з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права.

Він також заявив, що всіх регіональних чиновників, які відповідали за військовий призов, звільнили, а понад 30 осіб притягнули до кримінальної відповідальності.