В Україні різко зросла кількість викраденої та втраченої зброї

Від початку повномасштабного російського вторгнення кількість викраденої та втраченої зброї в Україні різко зросла -за майже два роки було втрачено і викрадено понад 178 тисяч одиниць зброї.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

ише за лютий 2022 року, обсяг цих втрат перевищив весь показник за 2021 рік: 24 677 одиниць за місяць проти 19 829 - за весь попередній рік.

Від початку великої війни зафіксовано 178 818 одиниць втраченої та викраденої зброї, що становить 30% від загальної кількості зброї у Реєстрі за весь час. Найстарший запис датовано 1920 роком.

У 2023 році ситуація стабілізувалась, проти все ще не сягла показників відносно мирного 2021 року. Так, за неповних 11 місяців кількість втраченої та загубленої зброї значно зменшилась - до 65 371 одиниць.

З лютого 2022 року, переважну більшість - 80% - зброї було втрачено, й лише 20% - вкрадено. Найбільша кількість викраденої зброї припадає на 2022 рік: понад 26 тисяч. Вже від початку 2023 року кількість викраденої зброї різко зменшилась й становить 2 тисячі одиниць.

Найбільше втрачають та крадуть такий вид зброї, як:

* рушниці мисливські (28,46%)

* автомати (24,93%)

* карабіни (12,89%).

За моделлю втраченої та викраденої зброї лідирують автомат Калашникова зразка 1974 року (АК-74) - 15,21%, пістолет Макарова - 8,98%, та самозарядний карабін Симонова - 6,53%.

Більше половини втраченої та викраденої зброї - 54,3% - припадає на нарізні засоби, ще 29,26% -на гладкоствольну, та 7,33% - на зброю під гумову кулю. Що стосується виробників, то 69,6% втраченої та викраденої зброї - іноземного виробництва.

Від початку повномасштабного вторгнення найбільше викрадень зброї зафіксовано в Сумській області (10 234 одиниці), а найбільше втраченої - у Запорізькій (28 076 одиниць).

Загалом найбільше втрат та крадіжок зброї зафіксовано у Запорізькій (29 053 одиниці), Донецькій (27 031 одиниця), та Луганській (21 524 одиниці) областях.