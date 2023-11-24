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Близько 68% жінок планують повернутися в Україну
23:18 23.11.2023 |
68% опитаних українських жінок планують повернутися в Україну, майже 90% жінок живуть на дві країни.
Про це повідомила співзасновниця Українського жіночого конгресу Світлана Войцеховська під час презентації дослідження «Передумови повернення в Україну для участі у відбудові українських жінок, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном», передає Укрінформ.
"68% опитаних планують повернутися в Україну. Майже 90% жінок живуть зараз на дві країни", - зазначила Войцеховська.
Крім того, згідно із дослідженням, 52% опитаних мігранток є «оптимістками», які вірять, що через 5 років Україна буде розвинутою та відбудованою європейською країною або мирною країною з високими темпами розвитку.
43% опитаних є «песимістками» - вони вважають, що за 5 років в Україні буде серйозна економічна криза або бойові дії.
Своєю чергою виконавча директорка Київського міжнародного інституту соціології Наталія Харченко уточнила, що з 68% українок, які перебувають за кордоном і планують повертатися в Україну, лише 5% планують це зробити найближчим часом.
Серед мотивів перебування за кордоном респонденти називають: небезпеку для життя через воєнніі дії - 44%; можливість отримати значну допомогу тимчасовим переселенцям з України - 36,5%; загальний вищий рівень життя за кордоном, ніж в Україні - 36,5%; можливу відсутність електрики і опалення у зимовий період - 35%; кращі життєві перспективи - 32%; розчарування в українській владі - 31%; руйнування в місцевості, де проживали на початку повномасштабної війни - 28%; небажання мобілізації жінки або членів її сім'ї - 19%; бажання бути з родиною, яка за кордоном - 19%; особисті стосунки з чоловіком за кордоном - 18%.
Серед мотивів повернення до України опитані жінки називають: дружні зв'язки з родинами, які залишилися в Україні - 40%; любов до Батьківщини або місцевості, в якій проживали - 36%; сподівання на кращі життєві перспективи, розвиток України - 34%, неможливість влаштуватися за кордоном - 32%; краще самопочуття дітей в Україні - 26%; житло або інша власність в Україні - 24,5%; робота в Україні - 16%; власна справа/бізнес в Україні - 9%.
Опитування було проведено компанією Periscope Research у співпраці з Освітнім кластером «Мрій.Дій» (Польща) на замовлення Українського Жіночого Конгресу за підтримки проєкту U-LEAD з Європою 1-12 листопада 2023 року.
Для дослідження було опитано 800 жінок-українок з 18 країн їх тимчасового перебування. Переважно з Польщі, Чехії та Німеччини, де перебуває більшість біженців з України.
Як повідомляв Укрінформ, у перемогу України в розв'язаній Росією війні вірять 93% українців.
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