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АНАЛІТИКА

Журнали Cosmopolitan та Harper's Bazaar відновлять роботу в Україні

09:59 23.11.2023 |

Україна

 

Компанія DP Media отримала ліцензійні права, надані Hearst Magazines, на публікацію видань Harper's Bazaar та Cosmopolitan, управління вебсайтами harpersbazaar.com.ua та cosmo.com.ua, соціальними мережами, а також організацію публічних заходів цих видань в Україні, інформує пресслужба DP Media.

Сайт harpersbazaar.com.ua відновить роботу протягом грудня цього року на чолі з головною редакторкою Катериною Поповою. Сайт cosmo.com.ua - з березня 2024 року. Головною редакторкою стане Юлія Ніколайчук.

Про терміни виходу друкованих версій видань буде повідомлено додатково.

Cosmopolitan - міжнародний щомісячний журнал для жінок. Перший випуск вийшов у 1886 році у США. Наразі журнал видають у понад 100 країнах 35 мовами. Cosmopolitan Ukraine видавали із 1999 року до 2021 року.

У 2021 році з видавничого дому HS Ukraine, який, зокрема, видає українські глянцеві журнали Cosmopolitan і Harper's Bazaar, масово почали звільнятися працівники. Причина масового звільнення людей із HS Ukraine - економічні проблеми видавництва. Працівники стверджували, що їм не платять зарплати вже кілька місяців.

Видавничий дім HS Ukraine - українська медіакомпанія, що видає журнали Cosmopolitan та Harper's Bazaar, а також до травня 2021 року видавала журнали ELLE та ELLE Decoration.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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