Україна стала членом Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО

Україну вперше обрали до складу Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Це історична для України подія та важливий крок у розбудові та захисті культурної і природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли, об'єднатися для захисту нашої культурної спадщини", - цитує пресслужба в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

Зазначається, що обрання України до Комітету Світової спадщини відкриває нові можливості для активної участі в реалізації Конвенції.