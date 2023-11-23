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АНАЛІТИКА

Україна стала членом Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО

23:55 22.11.2023 |

Україна

 

Україну вперше обрали до складу Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Це історична для України подія та важливий крок у розбудові та захисті культурної і природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли, об'єднатися для захисту нашої культурної спадщини", - цитує пресслужба в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

Зазначається, що обрання України до Комітету Світової спадщини відкриває нові можливості для активної участі в реалізації Конвенції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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