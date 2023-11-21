Руслан Сорочинський та Анастасія Костюкова виграли Кубок України зі Сквошу 2023

18-19 листопада на кортах столичного фітнес клубу «Sport Life» Теремки проходили національні змагання «Кубок України зі Сквошу 2023».

До Києва приїхали представники Харкова, Дніпра, Полтави, Одеси, Херсона та Львова. Загалом у змаганнях прийняли участь понад 130 спортсменів, що є абсолютним рекордом по кількості гравців серед національних сквош турнірів, які проводились під егідою Федерації Сквоша України. На турнірі змагались 16 жінок, 74 чоловіка та 42 юніори.

Чемпіонами в дорослих категоріях стали Анастасія Костюкова та Руслан Сорочинський, які переграли в фінальних поєдинках Анастасію Крикун і Микиту Панова.





Перелік призерів турніру «Кубок України зі Сквошу 2023»:

Діти до 9 років:

1 місце Томенчук Давид

2 місце Костюков Артем

3 місце Захарченко Данило

Дівчата до 11 років:

1 місце Орленко Олександра

2 місце Краснокуцька Дар'я

3 місце Лисенко Поліна

Хлопці до 11 років:

1 місце Гуцайлюк Андрій

2 місце Шнейдер Артем

3 місце Матюхов Єгор

Дівчата до 13 років:

1 місце Сивопляс Вікторія

2 місце Геря Дар'я

3 місце Кукушкина Марія

Хлопці до 13 років

1 місце Дорошенко Гліб

2 місце Томенчук Микита

3 місце Тимощук Іван

Хлопці до 15 років:

1 місце Щербаков Єгор

2 місце Шкарупило Роман

3 місце Клименко Микита

ЖІНКИ:

1 місце Костюкова Анастасія

2 місце Крикун Анастасія

3 місце Власенко Дар'я

ЧОЛОВІКИ:

1 місце Сорочинський Руслан

2 місце Панов Микита

3 місце Петрович Руслан

Почесними гостями «Кубку України зі Сквошу» були в.о. Міністра Молоді та Спорту України Матвій Бідний, чемпіон світу з дзюдо, голова комісії атлетів НОК України Георгій Зантарая, дворазовий Олімпійський Чемпіон з греблі на байдарках і каное Юрій Чебан, дворазовий чемпіон НБА у складі баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко.

Головним організатором турніру є "ГО Федерація Сквошу України", головний фітнес партнер заходу - мережа фітнес клубів "Sport Life", головні інформаційні партнери турніру - "Інтерфакс-Україна", аналітичний центр Experts club, призові партнери - "REIMA", "TECNIFIBRE" та "EYE", медичний партнер турніру - мережа клінік "ADONIS", вода турніру - "КРАЙНА", готель турніру - "FAVOR", партнер нагородження - ресторан "SHEF".