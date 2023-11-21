Руслан Сорочинський та Анастасія Костюкова виграли Кубок України зі Сквошу 2023
18-19 листопада на кортах столичного
фітнес клубу «Sport Life» Теремки проходили національні змагання «Кубок
України зі Сквошу 2023».
До Києва приїхали представники Харкова, Дніпра, Полтави, Одеси,
Херсона та Львова. Загалом у змаганнях прийняли участь понад 130
спортсменів, що є абсолютним рекордом по кількості гравців серед
національних сквош турнірів, які проводились під егідою Федерації Сквоша
України. На турнірі змагались 16 жінок, 74 чоловіка та 42 юніори.
Чемпіонами в дорослих категоріях стали Анастасія Костюкова та Руслан
Сорочинський, які переграли в фінальних поєдинках Анастасію Крикун і
Микиту Панова.
Перелік призерів турніру «Кубок України зі Сквошу 2023»:
Діти до 9 років:
1 місце Томенчук Давид
2 місце Костюков Артем
3 місце Захарченко Данило
Дівчата до 11 років:
1 місце Орленко Олександра
2 місце Краснокуцька Дар'я
3 місце Лисенко Поліна
Хлопці до 11 років:
1 місце Гуцайлюк Андрій
2 місце Шнейдер Артем
3 місце Матюхов Єгор
Дівчата до 13 років:
1 місце Сивопляс Вікторія
2 місце Геря Дар'я
3 місце Кукушкина Марія
Хлопці до 13 років
1 місце Дорошенко Гліб
2 місце Томенчук Микита
3 місце Тимощук Іван
Хлопці до 15 років:
1 місце Щербаков Єгор
2 місце Шкарупило Роман
3 місце Клименко Микита
ЖІНКИ:
1 місце Костюкова Анастасія
2 місце Крикун Анастасія
3 місце Власенко Дар'я
ЧОЛОВІКИ:
1 місце Сорочинський Руслан
2 місце Панов Микита
3 місце Петрович Руслан
Почесними гостями «Кубку України зі Сквошу» були в.о. Міністра Молоді
та Спорту України Матвій Бідний, чемпіон світу з дзюдо, голова комісії
атлетів НОК України Георгій Зантарая, дворазовий Олімпійський Чемпіон з
греблі на байдарках і каное Юрій Чебан, дворазовий чемпіон НБА у складі
баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко.
Головним організатором турніру є "ГО Федерація Сквошу України",
головний фітнес партнер заходу - мережа фітнес клубів "Sport Life",
головні інформаційні партнери турніру - "Інтерфакс-Україна", аналітичний
центр Experts club, призові партнери - "REIMA", "TECNIFIBRE" та "EYE",
медичний партнер турніру - мережа клінік "ADONIS", вода турніру -
"КРАЙНА", готель турніру - "FAVOR", партнер нагородження - ресторан
"SHEF".