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В Україні вже сертифіковано 18 операторів протимінної діяльності
16:51 21.11.2023 |
В Україні сертифіковано 18 операторів протимінної діяльності, ще 30 проходять цю процедуру, серед них є комерційні компанії і ті, що працюють за кошти донорів, повідомив Центр економічної стратегії в телеграмі.
"Зараз у законі недостатньо чітко прописані процедури отримання дозволу на розмінування, а сертифікація компаній часто непрозора. Ці стосунки потрібно врегулювати, щоб вони були чіткими, прозорими та, бажано, двомовними для кращої комунікації з іноземними організаціями", - прокоментував ситуацію заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний причини, що перешкоджають залученню до розмінування більшої кількості компаній.
За його словами, наразі уряд завершує розроблення порядку сертифікації операторів протимінної діяльності. Документ передбачатиме єдину стандартну процедуру отримання статусу оператора протимінної діяльності.
"Також для розвитку ринку планується запуск програми компенсації розмінування сільгоспугідь. Її фінансування вже передбачено в бюджеті-2024", - додав заступник міністра.
У Центрі економічної стратегії зазначили, що приблизно 30% території України потенційно забруднені мінами та вибуховими пристроями, а 4,7 тис. кв. км сільгоспземель на звільнених територіях потребують обстеження та розмінування.
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