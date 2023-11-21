Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень світла взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під'єдналися 158 тисяч нових абонентів", - написав він.

Федоров порадив кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет, оскільки це основа ефективності взимку.

Для цього потрібно:

* - уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

* - якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого та подати заявку на підключення;

* - забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

