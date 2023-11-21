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До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під'єдналися 158 тисяч нових абонентів
14:28 21.11.2023 |
Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень світла взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
"До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під'єдналися 158 тисяч нових абонентів", - написав він.
Федоров порадив кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет, оскільки це основа ефективності взимку.
Для цього потрібно:
* - уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;
* - якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого та подати заявку на підключення;
* - забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.
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