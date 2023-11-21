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200 людей на Волині працювали у техпідтримці російського нелегального онлайн-казино
09:30 21.11.2023 |
У Луцьку викрили підприємство, яке було частиною грального бізнесу росіян. Підрозділ згідно з повідомленням пресслужби прокуратури Волині нараховував близько 200 працівників та виконував функції служби підтримки, технічного супроводу і реклами.
Правоохоронці з'ясували, що засновниками підприємства у Луцьку, назву якого не оприлюднюють, є українець та росіянка. Встановлено, що воно працювало на російський гральний бізнес, який функціонував без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30 брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 млн гравців з усього світу. Прибутки через офшорні компанії надходили до Росії.
"Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів - заборонені російські платіжні системи", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 100 комп'ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та "чорну бухгалтерію".
Наразі справу кваліфікують як пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає від 10 до 12 років ув'язнення.
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