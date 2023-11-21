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АНАЛІТИКА

200 людей на Волині працювали у техпідтримці російського нелегального онлайн-казино

09:30 21.11.2023 |

Україна

 

У Луцьку викрили підприємство, яке було частиною грального бізнесу росіян. Підрозділ згідно з повідомленням пресслужби прокуратури Волині нараховував близько 200 працівників та виконував функції служби підтримки, технічного супроводу і реклами.

Правоохоронці з'ясували, що засновниками підприємства у Луцьку, назву якого не оприлюднюють, є українець та росіянка. Встановлено, що воно працювало на російський гральний бізнес, який функціонував без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30 брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 млн гравців з усього світу. Прибутки через офшорні компанії надходили до Росії.

200 людей на Волині працювали у техпідтримці російського нелегального онлайн-казино

 

"Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів - заборонені російські платіжні системи", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 100 комп'ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та "чорну бухгалтерію".

200 людей на Волині працювали у техпідтримці російського нелегального онлайн-казино

 

Наразі справу кваліфікують як пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає від 10 до 12 років ув'язнення.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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