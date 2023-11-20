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АНАЛІТИКА

В Україні запрацювало майже 11 тисяч «пунктів незламності»

16:00 20.11.2023 |

Україна

 

По всій Україні вже діють 10 945 пунктів, а загалом створені та готові до відкриття ще 2 356.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за результатами засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи "пунктів незламності".

"Сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими і одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи "пунктів незламності" в осінньо-зимовий період. Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики", - зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Серед першочергових завдань на засіданні Координаційного штабу були названі:

* якнайшвидше переведення в режим діючих 2 356 "пунктів незламності";
* забезпечення пунктів генераторами та додатковими засобами опалення;
* забезпечення підключення "пунктів незламності" до фіксованого інтернет-доступу;
* створення достатніх запасів паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів;
* завершення оновлення даних про розташування "пунктів незламності" та їх комплектації для відображення інформації в застосунку "Дія".

Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта "пунктів незламності". По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку "пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету. Також у додатку можна встановити фільтр і знайти локацію з необхідними опціями - пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. На мапі з'являться лише ті пункти, де ці опції доступні.

За інформацією з регіонів, станом на середину листопада вже створено 13 301 "пункт незламності". Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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