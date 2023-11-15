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У «Дії» тепер можна замовити доставку посвідчення водія
17:06 15.11.2023 |
Відтепер у застосунку "Дія" можна замовити доставку нового посвідчення водія у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.
Як нагадали в Міністерстві цифрової трансформації, від травня в "Дії" можна в кілька кліків подати заяву про заміну водійського посвідчення. Послуга доступна для водіїв, які змінили прізвище, бажають обміняти пластик на цифровий документ, втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на два роки і хочуть замінити його на постійне.
"Після отримання послуги новий пластиковий документ треба було забирати в сервісному центрі МВС. Доводилося шукати час на поїздку до установи та стояти в заторах. Тепер доставку нового водійського можна замовити в "Дії" на відділення "Укрпошти" чи кур'єром на будь-яку зручну адресу", - пояснили в Мінцифри.
Щоб замовити доставку нового водійського посвідчення в "Дії":
* авторизуйтеся в застосунку;
* перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";
* зазначте причину заміни документа;
* виберіть тип посвідчення - цифрове+пластик;
* вкажіть спосіб доставки - самовивіз з відділення "Укрпошти" або доставка кур'єром за вказаною адресою;
* укажіть контактні дані;
* підпишіть заяву.
Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Далі - чекати на сповіщення від "Укрпошти" чи повідомлення від кур'єра.
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