Автоматична фіксація ПДР: українці щодня сплачують штрафів на майже 1,5 мільйона гривень

Понад 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху зафіксували комплекси автоматичної фіксації з початку 2023 року.

Таку статистику за 10 місяців 2023 року навів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, з січня по жовтень роботи комплексів автоматичної фіксації ПДР було складено 2 164 101 постанова.

З них штрафів було сплачено за 1 942 825 постановами на суму 399 807 873 грн (близько 90%).

Тобто, щодня українці сплачували понад 1,332 млн грн штрафів.

Нагадуємо:

Про факт фіксації порушення для сплати штрафів ПДР можна використовувати:

* Офіційний сайт МВС України: bdr.mvs.gov.ua

* Офіційний мобільний застосунок МВС України - "Штрафи ПДР":

* Android: surl.li/lugjx

* IOS: surl.li/lugkd

* Чатбот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot

З допомогою офіційних сервісів можна легко виконати пошук постанов за порушення, вчинені на транспортних засобах, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови, тож не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки.

Якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови - можна сплатити лише 50 % від розміру штрафу.

Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в пригоді тим водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані, оскільки після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто.

Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на мапі комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.