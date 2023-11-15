Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автоматична фіксація ПДР: українці щодня сплачують штрафів на майже 1,5 мільйона гривень
15:49 15.11.2023 |
Понад 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху зафіксували комплекси автоматичної фіксації з початку 2023 року.
Таку статистику за 10 місяців 2023 року навів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
За його словами, з січня по жовтень роботи комплексів автоматичної фіксації ПДР було складено 2 164 101 постанова.
З них штрафів було сплачено за 1 942 825 постановами на суму 399 807 873 грн (близько 90%).
Тобто, щодня українці сплачували понад 1,332 млн грн штрафів.
Нагадуємо:
Про факт фіксації порушення для сплати штрафів ПДР можна використовувати:
* Офіційний сайт МВС України: bdr.mvs.gov.ua
* Офіційний мобільний застосунок МВС України - "Штрафи ПДР":
* Android: surl.li/lugjx
* IOS: surl.li/lugkd
* Чатбот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot
З допомогою офіційних сервісів можна легко виконати пошук постанов за порушення, вчинені на транспортних засобах, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.
Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови, тож не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки.
Якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови - можна сплатити лише 50 % від розміру штрафу.
Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в пригоді тим водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані, оскільки після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто.
Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на мапі комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
|Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів
|Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У «Дії» тепер можна замовити доставку посвідчення водія
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|Автоматична фіксація ПДР: українці щодня сплачують штрафів на майже 1,5 мільйона гривень
|У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
|На охорону здоров'я через платформу United24 за півтора роки зібрано більше 1,5 мільярда
|«Укрзалізниця» запустила жіночі купе вже на восьми поїздах
|Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів
Бізнес
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет