У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну

У Києві сьогодні, 15 листопада, провели роботи з демонтажу пам'ятника російському поетові та письменникові Олександру Пушкіну. Монумент перед цим було виключено із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City та депутата Київської міської ради Дмитра Білоцерковця.

Рішення про видалення монумента з цього переліку було ухвалено Кабінетом міністрі України 10 листопада. Сьогодні розпочався сам демонтаж на Берестейському проспекті у столиці.

У мережі було опубліковано відео, як пам'ятник Пушкіну знімають із постаменту за допомогою крана на спецтехніці.

Цей пам'ятник Пушкіну був встановлений біля входу до однойменного парку на Берестейській у Києві. Авторами монумента були скульптор Олександр Ковальов та архітектор Василь Гнєздилов.

Зазначимо, що пам'ятники Пушкіну є одними із російськими ідеологічних маркерів, а тому "пушкінопад" в Україні є досить поширеним явищем.

Які ще пам'ятники у Києві виключили з реєстру

Окрім пам'ятника Пушкіну на проспекті Берестейський у столиці, рішенням уряду 10 листопада також виключили з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'яток:

* пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;

* могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;

* монітор "Залізняків" на вул. Електриків;

* пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Де ще проведуть демонтаж

У Мінкульті уточнили, що це також торкнулося пам'ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді та меморіального комплексу "Борцям революції" в Луганську.

Деколонізація України

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам'яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".