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АНАЛІТИКА

На охорону здоров'я через платформу United24 за півтора роки зібрано більше 1,5 мільярда

13:24 15.11.2023 |

Україна

 

У межах фандрейзингової платформи United24 за півтора року на забезпечення потреб охорони здоров'я зібрано 1,56 млрд грн. Кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоров'я.

Як ідеться в повідомленні МОЗ, кошти спрямовуються на закупівлю медичного забезпечення; відновлення роботи і модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що пошкоджені внаслідок бойових дій; оновлення і модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарняних закладів; закупівлю послуг, пов'язаних із постачанням медичного забезпечення.

Зокрема, за рішенням відповідної комісії протягом цього часу коштами, зібраними в межах United24, "Медичними закупівлями України" придбано:

* 13 броньованих евакуаційних авто,
* 191 "швидку" типу С,
* 22 рентгенустановки з С-аркою,
* 83 анестезіологічних апарати,
* 63 апарати ШВЛ транспортних та дитячих,
* 14 УЗД апаратів,
* 81 операційний стіл,
* 442 функціональних ліжка,
* 4 нейрохірургічних мікроскопи,
* 34 тренажери для реабілітації,
* 212 медвиробів для лікування травм кісток та хребта,
* 172 апарати вакуумної терапії ран,
* 7954 апарати зовнішньої фіксації,
* 98 982 хімічні грілки,
* 659 генераторів.

Також відновлено два медзаклади: КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" та "Чернігівський медичний центр сучасної онкології".

Раніше повідомлялося, що платформа United24 за півтора роки зібрала понад $490 млн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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