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АНАЛІТИКА

H&M з 16 листопада запрацює ще у двох столичних ТРЦ

12:37 14.11.2023 |

Україна

 

Починаючи з 16 листопада магазин H&M поновить свою роботу у Retroville та River Mall.

Про це Укрінформу повідомили у представництві компанії.

"Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття - у Retroville та River Mall 16 листопада", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення. Влітку 2023 року компанія H&M оголосила, що планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів в Україні з листопада цього року.

Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, відкрив перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять - у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові.
 

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