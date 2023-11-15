Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
H&M з 16 листопада запрацює ще у двох столичних ТРЦ
12:37 14.11.2023 |
Починаючи з 16 листопада магазин H&M поновить свою роботу у Retroville та River Mall.
Про це Укрінформу повідомили у представництві компанії.
"Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття - у Retroville та River Mall 16 листопада", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення. Влітку 2023 року компанія H&M оголосила, що планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів в Україні з листопада цього року.
Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, відкрив перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять - у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів
|H&M з 16 листопада запрацює ще у двох столичних ТРЦ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Києво-Печерська лавра з 15 листопада перейде на Новоюліанський календар
|В Україні відновлюється кваліфікаційне оцінювання суддів
|Українцям знову дозволили відкривати лікарняний дистанційно
Бізнес
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100