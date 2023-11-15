H&M з 16 листопада запрацює ще у двох столичних ТРЦ

Починаючи з 16 листопада магазин H&M поновить свою роботу у Retroville та River Mall.

Про це Укрінформу повідомили у представництві компанії.

"Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття - у Retroville та River Mall 16 листопада", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення. Влітку 2023 року компанія H&M оголосила, що планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів в Україні з листопада цього року.

Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, відкрив перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять - у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові.