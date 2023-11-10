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АНАЛІТИКА

Україна стала другою у світовому рейтингу благодійності

12:55 10.11.2023 |

Україна

 

Україна посіла друге місце у Всесвітньому рейтингу благодійності. Лідером топу шостий рік поспіль стає Індонезія.

Про це повідомляє британська організація CAF, передає Forbes.

За даними CAF, Україна набрала 13 очок із 2022 року і її порівнюють зі "справжнім альпіністом". Адже торік Україна посіла 10 позицію рейтингу.

Зазначається, що серед дорослих українців 78% допомагають незнайомцям, 70% донатять і 37% волонтерять.

Бали у рейтингу розраховуються з урахуванням середнього значення відповідей кожної країни. Найвищий бал (зі 100) свідчить про те, що більшість населення займається благодійністю.

Загалом глобальний світовий індекс благодійності становить 39, що лише на один пункт нижче за максимальний показник, зафіксований у 2021 році.

Результати показують, що зростання глобальних пожертвувань, що спостерігалося під час пандемії, загалом збереглося.

Згідно із дослідженням, 72% населення світу підтримували інших, що становить 4,2 млрд людей.

Десятка найщедріших країн світу:

* Індонезія;
* Україна;
* Кенія;
* Ліберія;
* Сполучені Штати;
* Мʼянма;
* Кувейт;
* Канада;
* Нігерія;
* Нова Зеландія.

Водночас Росія не увійшла навіть у першу сотню рейтингу, посівши 102-ге місце. Останньою (142) стала Польща.

Як повідомлялося, за дев'яять місяців 2023 року українці задонатили у найбільші фонди 12,5 млрд грн.

Найбільше донатів за цей період зібрала платформа United24 - 7,94 млрд грн або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів - трохи більше 3 млрд грн - отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд грн (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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