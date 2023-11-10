Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна стала другою у світовому рейтингу благодійності
12:55 10.11.2023 |
Україна посіла друге місце у Всесвітньому рейтингу благодійності. Лідером топу шостий рік поспіль стає Індонезія.
Про це повідомляє британська організація CAF, передає Forbes.
За даними CAF, Україна набрала 13 очок із 2022 року і її порівнюють зі "справжнім альпіністом". Адже торік Україна посіла 10 позицію рейтингу.
Зазначається, що серед дорослих українців 78% допомагають незнайомцям, 70% донатять і 37% волонтерять.
Бали у рейтингу розраховуються з урахуванням середнього значення відповідей кожної країни. Найвищий бал (зі 100) свідчить про те, що більшість населення займається благодійністю.
Загалом глобальний світовий індекс благодійності становить 39, що лише на один пункт нижче за максимальний показник, зафіксований у 2021 році.
Результати показують, що зростання глобальних пожертвувань, що спостерігалося під час пандемії, загалом збереглося.
Згідно із дослідженням, 72% населення світу підтримували інших, що становить 4,2 млрд людей.
Десятка найщедріших країн світу:
* Індонезія;
* Україна;
* Кенія;
* Ліберія;
* Сполучені Штати;
* Мʼянма;
* Кувейт;
* Канада;
* Нігерія;
* Нова Зеландія.
Водночас Росія не увійшла навіть у першу сотню рейтингу, посівши 102-ге місце. Останньою (142) стала Польща.
Як повідомлялося, за дев'яять місяців 2023 року українці задонатили у найбільші фонди 12,5 млрд грн.
Найбільше донатів за цей період зібрала платформа United24 - 7,94 млрд грн або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів - трохи більше 3 млрд грн - отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд грн (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|«Укрпошта» запустила електронну марку для рекомендованих листів
|Україна стала другою у світовому рейтингу благодійності
|В Україні за підтримки Німеччини відкриють кілька центрів передових досліджень
|Єдиний реєстр військовозобов'язаних наповнений даними на 90% - Фітьо
|Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні
|H&M відновила роботу магазинів в Україні
Бізнес
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести