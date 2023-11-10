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В Україні за підтримки Німеччини відкриють кілька центрів передових досліджень
09:33 10.11.2023 |
У Києві, Харкові та Львові за підтримки уряду Німеччини буде відкрито кілька центрів передових досліджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра освіти та науки Оксена Лісового.
Повідомляється, що на здійснення цих проектів Німеччина виділила близько 10 млн. євро. За словами Лісового, робота наукових центрів фінансуватиметься німецькою стороною.
Відомо, що у Львові відкриються дві такі установи - Центр передового дослідження природних сполук CENtR та Центр передового дослідження німецько-української та європейської історії ХХ століття ЕUU20.
У Центрі природних сполук вчені розроблятимуть стратегії відкриття та медичного застосування нових біоактивних протиінфекційних препаратів. Його головним партнером у Німеччині виступить Інститут фармацевтичних досліджень імені Гельмгольця (Саарланд).
Співробітники Центру передового дослідження історії ХХ століття вивчатимуть правління двох основних злочинних режимів європейської історії минулого століття - нацистської Німеччини та СРСР часів правління Йосипа Сталіна. Головним партнером стане Мюнхенський університет Людвіга-Максіміліана.
У Києві відкриють Центр передового дослідження квантових матеріалів GU-QuMat. Він займеться пошуком нових квантових матеріалів для створення технологій майбутнього у партнерстві з Інститутом дослідження твердого тіла та матеріалів імені Лейбніца (Дрезден).
У Харкові збудують Центр передового дослідження плазмових технологій PLASMA-SPIN-ENERGY, який спільно з Інститутом мікроструктурної фізики імені Макса Планка з Мюнхена працюватиме над використанням плазмових технологій у виробництві спинтронних компонентів. Останні, зокрема, використовуються для створення комп'ютерів наступного покоління.
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