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АНАЛІТИКА

Єдиний реєстр військовозобов'язаних наповнений даними на 90% - Фітьо

22:59 09.11.2023 |

Україна

 

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що наразі Єдиний реєстр військовозобов'язаних наповнений даними на 90%.

"Наразі Єдиний реєстр військовозобов'язаних (електронний) наповнений даними на приблизно 90%. Це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України", - сказав Фітьо в ефірі телемарафону в четвер.

Він пояснив, що коли військовозобов'язаний з'являється в ТЦК і СП, дані про людину вже можуть бути там отримані.

"Але поки що немає, на жаль, синхронізації з іншими державними реєстрами. Це дало б змогу військовозобов'язаним самим не приходити до ТЦК, а їхні дані автоматично синхронізувалися та оновлювалися", - розповіли в ЗСУ.

8 листопада Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, що передбачає створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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