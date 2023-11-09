Київ став членом альянсу розумних міст G20

Українська столиця стала членом альянсу розумних міст "Великої двадцятки".

Про це повідомив заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

"G20 Global Smart Cities Alliance - це глобальна спільнота світових лідерів у сфері цифрової трансформації. Приємно, що Київ тепер офіційно один із них", - наголосив він.

Зазначається, що завдяки цьому Київ отримає доступ до досвіду, кращих практик і інструментів, які були розроблені учасниками G20.

Водночас український досвід надшвидкої цифровізації в умовах війни стане в нагоді багатьом європейським містам, додали в КМДА.