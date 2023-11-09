Фінансові новини
- |
- 09.11.23
- |
- 03:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ став членом альянсу розумних міст G20
23:44 08.11.2023 |
Українська столиця стала членом альянсу розумних міст "Великої двадцятки".
Про це повідомив заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
"G20 Global Smart Cities Alliance - це глобальна спільнота світових лідерів у сфері цифрової трансформації. Приємно, що Київ тепер офіційно один із них", - наголосив він.
Зазначається, що завдяки цьому Київ отримає доступ до досвіду, кращих практик і інструментів, які були розроблені учасниками G20.
Водночас український досвід надшвидкої цифровізації в умовах війни стане в нагоді багатьом європейським містам, додали в КМДА.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр транспорту США оголосив про призначення радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
|Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо України, де відзначено прогрес у реформах
|Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Київ став членом альянсу розумних міст G20
|Українці зможуть отримати грошову допомогу для вивчення англійської, - Федоров
|Купити і здати залізничні квитки Київ-Варшава тепер можна тільки з «Дія.Підписом»
|Кабмін запускає експериментальний проєкт, щоб додатково забезпечити людей дровами
|Відновити українське посвідчення водія тепер можна у Чехії
|У «Дії» можна буде оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон
Бізнес
|Чехія та Словаччина програють Польщі й Угорщині перегони за виробництво електромобілів – Bloomberg
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві