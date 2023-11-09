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Українці зможуть отримати грошову допомогу для вивчення англійської, - Федоров
23:14 08.11.2023 |
Українці, в рамках національної програми Future Perfect, матимуть змогу отримати грошову допомогу для вивчення англійської.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федорова в колонці для Forbes.
"Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect - це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти і міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат", - пише міністр.
За словами Федорова, нові проєкти запускатимуться майже щомісяця. Зокрема для українців готують у форматі "єПідтримка" грошову допомогу для вивчення англійської.
"Схожий проєкт реалізували з "ковідними" сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови", - додає Федоров.
Future Perfect
В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської. Для початку вивчення мови необхідно авторизуватись в застосунку Promova за допомогою "Дії". Після перевірки "Дія.Підписом" ви отримаєте безоплатний преміумдоступ на 3 роки.
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