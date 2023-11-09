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АНАЛІТИКА

Українці зможуть отримати грошову допомогу для вивчення англійської, - Федоров

23:14 08.11.2023 |

Україна

 

Українці, в рамках національної програми Future Perfect, матимуть змогу отримати грошову допомогу для вивчення англійської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федорова в колонці для Forbes.

"Ми запустили національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської. Future Perfect - це доконана дія в майбутньому. Ми любимо майбутнє, готуємо майбутнє й робимо це свідомо, щоб капіталізувати країну. Щоб кожен в Україні став більше заробляти і міг себе повноцінно реалізувати. І цей проєкт допоможе пришвидшити результат", - пише міністр.

За словами Федорова, нові проєкти запускатимуться майже щомісяця. Зокрема для українців готують у форматі "єПідтримка" грошову допомогу для вивчення англійської.

"Схожий проєкт реалізували з "ковідними" сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови", - додає Федоров.

Future Perfect

В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської. Для початку вивчення мови необхідно авторизуватись в застосунку Promova за допомогою "Дії". Після перевірки "Дія.Підписом" ви отримаєте безоплатний преміумдоступ на 3 роки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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