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У «Дії» можна буде оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон
23:19 07.11.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про старт експериментального проєкту, за яким батьки дітей до 16 років зможуть оформити дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що послуга буде доступна в застосунку "Дія". Оформити документ можна буде в кілька кліків без особистої присутності обох батьків, стосів документів та поїздок до нотаріуса.
"Це пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити", - зазначили в Мінцифри.
Нову послугу пообіцяли впровадити якнайшвидше.
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