1000 українок зможуть пройти безкоштовне навчання від Projector Foundation за підтримки Європейського Союзу

1000 українських жінок, які вимушено виїхали через війну за кордон, або є внутрішніми переселенками, зможуть пройти безоплатне навчання у сфері креативних та IT-індустрій. Проєкт реалізується Projector Foundation за фінансової підтримки Європейського Союзу та інформаційної підтримки Мінекономіки, повідомляє пресслужба уряду України.

"Проект спрямований на здобуття професійних навичок та підтримку кар'єрних можливостей 1000 жінок протягом року. Projector Foundation оголошує першу хвилю набору на онлайн навчання. Для участі у конкурсі можуть подаватися безробітні жінки-переселенки та внутрішньо переміщені жінки віком від 18 років. Для реєстрації достатньо документа, що засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО)", - зазначається в повідомленні.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що підтримка жіночого лідерства та боротьба з гендерним розривом в оплаті праці є важливим пріоритетом у роботі міністерства.

"В середньому жінки працюють безкоштовно 6,5 років впродовж життя саме тому, що отримують меншу оплату аніж чоловіки. Ми прагнемо до 2030 року знизити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%. Для цього працюємо і над Стратегією подолання гендерного розриву в оплаті праці, і над можливостями створювати власну справу чи отримувати новий фах. Радіємо, що ці зусилля підтримують партнери. Саме відсутність роботи та низька оплата праці часто стає одними з ключових викликів для жінок, які втікали від війни у безпечніші регіони чи країни. Наша мета - спільними зусиллями зробити так, аби вони відчували, що не одні, що підтримка доступна", - наголосила вона.

Заявки на першу хвилю приймаються до 14 листопада 2023 року.

Структура курсів дає змогу студенткам не лише отримати теоретичну базу знань, а й закріпити набуті навички на практиці. Протягом навчання студентки працюватимуть над кейсами реальних замовників, по завершенню навчання вони отримають сертифікат і готовий проєкт для портфоліо.

У межах навчання студенткам надається HR підтримка. Учасниці навчальної програми Projector Foundation підготують свої резюме разом з HR і будуть готові розпочати кар'єру в креативному/IT секторі. Студенткам надається доступ до Projector Library - найбільшої онлайн-бібліотеки з понад 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній. Крім цього, випускниці курсів матимуть доступ до сервісу LEZO - це інструмент, що допомагає студентам знайти свого потенційного роботодавця, враховуючи навички та потреби обох сторін.

"Навчальна ініціатива для українок, які вимушено переїхали всередині України чи закордон - наймасштабніший проект Projector Foundation, до якого ми готувались більш як півроку. Ми хочемо допомогти тим жінкам, хто через війну опинився у складній ситуації та шукає освітніх можливостей у креативних та IT індустріях. Можливо, хтось з вас тільки-но закінчив університет і шукає реалізації, а комусь довелось виїхати з дітьми й залишити власний бізнес. Неважливо, який досвід у вас за плечима, та куди вас закинула війна. Все, що має значення - це ваша віра у свої сили, сміливість починати все з початку, рішучість ставити цілі та боротись за нове майбутнє з якісною освітою та кар'єрними можливостями", - зазначила CEO Projector Foundation Тетяна Фіщук.

Деталі про умови участі та реєстрацію можна знайти на сайті Projector Foundation.