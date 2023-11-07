Найкращі події листопада у Києві

Незважаючи на війну, життя у столиці триває. В останній місяць осені Київ підготував киянам та гостям міста чимало цікавих та корисних подій, що допоможуть кожному відпочити від міської метушні, зарядитись позитивними емоціями та, звісно ж - допомогти армії. Унікальний фестиваль вина, незабутні концерти та стендап - обирайте те, що найбільше вам до вподоби.





ТОП-5 подій листопада, які неможливо пропустити:





Сольний стендап. Сергій Ліпко

10 листопада в Києві в центрі культури і мистецтв КПІ, пр-т Берестейський, 37 відбудеться підпільний стендап.

Ціна: 400-1000 грн.

Початок о 19:00

Вхід для бійців ЗСУ та ТРО - безкоштовний (за попереднім записом в інстаграм @undergroundstandupkyiv)

Щоб потрапити на стендап, купуйте квитки на сайті.





Всеукраїнський фестиваль «День винороба України».

11 та 12 листопада на 3 поверсі ТРЦ River Mall відбудеться Всеукраїнський фестиваль «День винороба України».

Ціна: 500-750 грн.

Метою фестивалю є знайомство відвідувачів з українськими виробниками вина та підтримка вітчизняного бізнесу.

У програмі фестивалю: презентація унікальних сортів вина від виноробів України, дегустація, презентація сирів та м'ясної гастрономії, голосування за краще вино.

Також гості фестивалю зможуть прийняти участь в майстер-класах та конкурсах від виноробів, серед яких робота з професійним барменом, конкурс відкорковування пляшки з вина за всіма правилами, визначення налитого вина за ароматом та багато інших.

Кожен відвідувач зможе придбати вино від найкращих виноробів України та поспілкуватись з ними особисто.

Придбати квитки ви можете на сайті.

Захід проводитися за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Організаторами заходу виступають об'єднання "УКРСАДВИНПРОМ", київський аналітичний центр Experts Club, асоціація виноробів і сомельє..

У фестивалі приймуть участь такі українські винороби:

Zelenytsy winery "Родинна виноробня Зелениці";

Винний дім Гігінеішвілі;

ПП "Виноробня Сливино";

Dnipro hills (Stoic Ukrainian winery);

WINEIDEA;

ТОВ "Тірас Вайнері";

46 Parallel;

Умань Вайнері Ігоря Максименка;

Father's wine VB;

Falko Winery;

Villa Tinta;

Інститут садівництва Національної Академії Аграрних Наук України;

Kulinichenko winery;

KOBLEVO;

Вина Срібної Землі;

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України.

Концерт ONUKA

13 та 14 листопада у МКЦМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт ONUKA у Києві.

Своєю головною метою, після перемоги, ONUKA бачить відродження Чернігівської фабрики народних інструментів.

Новий альбом ROOM містить 10 треків, які поєднані темами війни та героями: військовими, волонтерами, простими українцями.

Новий реліз демонструє, що ONUKA знаходиться у гарній творчій формі. Дует Наталії Жижченко та Євгенія Філатова продовжує "в унісон жити та дихати вільно".

Квитки на концерт можна придбати на сайті.





"Новорічна музична платформа"

24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа" в Києві.

Щорічна премія "Новорічна музична платформа" готується назвати своїх переможців. В цей вечір для вас прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні. Гарантовані виступи зіркових учасників і появи не менш зіркових гостей. Учасники концерту "Новорічна музична платформа": Оля Полякова, Monatik, Discoman, Positiff, Tayanna, Gena Viter, Іво Бобул, Melovin, Alekseev, Kadnay, Віталій Козловський, Ivan Navi, Амадор Лопес, Shumei, Cheev, Parfeniuk, 100Лиця, Максим Бородін, Karta Svitu, Enleo

Квитки - на сайті.





"Музика Ганса Циммера"

19 листопада в Будинку офіцерів Збройних Сил України відбудеться концерт "Музика Ганса Циммера" у Києві.

Ганс Циммер - геніальний композитор, якого за заслуги перед кінематографом, сміливо можна поставити в один ряд з Енніо Морріконе.

Національний академічний духовий оркестр України виконає найвідоміші композиції Циммера до всесвітньо відомих фільмів. В цей вечір прозвучить музика до наступних картин: "Пірати Карибського моря", "Король Лев", "Гладіатор", "Перл Харбор", "Код да Вінчі", "Інтерстеллар" та інших.

Квитки - на сайті

Про інші події, ви можете дізнатися на сайті kontramarka.ua.