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АНАЛІТИКА

В Україні створять 100 навчально-практичних центрів на базі закладів профосвіти у 2024 році

13:27 03.11.2023 |

Україна

 

Для навчання робітничих професій у 2024 році трансформують 100 майстерень закладів профтехосвіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У проєкті державного бюджету на 2024 рік передбачено 500 мільйонів гривень на трансформацію профтехів України. Це означає створення 100 навчально-практичних центрів (майстерень) на базі закладів професійної освіти. Вони будуть оснащені сучасним обладнанням та покращать підготовлення студентів за професіями, що мають найбільший попит для відбудови країни", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що для того щоб отримати кошти на будівництво майстерень, заклади змагатимуться у прозорому конкурсі.

"100 майбутніх майстерень - це не тільки про понад 50 тисяч учнів, які зможуть з наступного року навчатися в нових приміщеннях, це і про розвиток закладів профтехосвіти загалом. Адже, створюючи майстерню, заклади навчаються складати проєктні плани, прораховувати бюджети, аналізувати ринок та прогнозувати потребу в професіях. Крім того, згодом такі майстерні допоможуть їм стати автономними та заробляти кошти на свій розвиток", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, майстерні буде створено за різними профілями: від сільськогосподарських і ремонтних до дизайну одягу та приготування їжі.

"Конкретний профіль профтехи визначатимуть разом із місцевою владою та бізнесом, зважаючи на потреби регіону. У межах конкурсу вони, зокрема, надаватимуть прогноз впливу від відкриття центру на розвиток регіону", - додали в міністерстві.

Зазначається, що в таких майстернях навчатися зможуть і учні після 9, 11 класів, і дорослі - ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також усі, хто хоче здобути нову професію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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