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АНАЛІТИКА

МВС розширило кількість міст, де можна відновити посвідчення водія через ДП «Документ»

12:02 03.11.2023 |

Україна

 

Посвідчення водія відтепер можна відновити через ДП "Документ" у чотирьох містах України - Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Водії, які хочуть відновити свої документи, можуть особисто в порядку "живої черги" звернутись до відділення або записатись онлайн - через електронну чергу.

Із собою потрібно мати такий перелік документів:

* паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації, або ID-картку із документом про місце реєстрації;

* реєстраційний номер облікової картки платника податків;

* документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Подача документів адміністратору відбувається впродовж 10-15 хвилин. Нове посвідчення водія замовник отримує впродовж 1-2 робочих днів.

Адреси підрозділів ДП "Документ" доступні за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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