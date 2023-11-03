Фінансові новини
- |
- 03.11.23
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дії» запустили можливість сплати штрафів за адмінпорушення онлайн - Федоров
11:57 03.11.2023 |
У державному мобільному застосунку "Дія" запущено можливість сплати штрафу за адміністративне правопорушення, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в "Дії". Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Усього за кілька кліків - у смартфоні", - написав Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю.
За його словами, для сплати штрафу необхідно відкрити розділ "Судові справи" або "Судові штрафи", вибрати сам штраф та сплатити його. "Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу", - розповів віцепрем'єр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол США: Ми не зафіксували випадків розкрадання військової допомоги в Україні
|БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|В Україні створять 100 навчально-практичних центрів на базі закладів профосвіти у 2024 році
|МВС розширило кількість міст, де можна відновити посвідчення водія через ДП «Документ»
|У «Дії» запустили можливість сплати штрафів за адмінпорушення онлайн - Федоров
|Електронна черга на ВЛК уже доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках - Міноборони України
|Прикордонники пояснили, чи можна перетнути кордон з паспортом у «Дії»
|Держава сприятиме вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти, починаючи з дошкільної, - Лісовий
Бізнес
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства