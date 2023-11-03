У «Дії» запустили можливість сплати штрафів за адмінпорушення онлайн - Федоров

У державному мобільному застосунку "Дія" запущено можливість сплати штрафу за адміністративне правопорушення, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в "Дії". Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Усього за кілька кліків - у смартфоні", - написав Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, для сплати штрафу необхідно відкрити розділ "Судові справи" або "Судові штрафи", вибрати сам штраф та сплатити його. "Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу", - розповів віцепрем'єр.