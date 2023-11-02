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АНАЛІТИКА

Прикордонники пояснили, чи можна перетнути кордон з паспортом у «Дії»

10:56 02.11.2023 |

Україна

 

У Державній прикордонній службі України дали роз'яснення, чи можна перетнути кордон з закордонним паспортом у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що у ЗМІ поширюється повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи у "Дії" для пропуску через кордон. Відповідні новини поширюються з посиланням на слова представника Держприкордонслужби Ігоря Матвійчука під час інтерв'ю одному з видань.

"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну. Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично", - наголосили прикордонники.

Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.

Водночас прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

Однак, якщо у інспекторів виникнуть сумніви щодо дійсності документів в "Дії" та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка, попередили в ДПСУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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