Прикордонники пояснили, чи можна перетнути кордон з паспортом у «Дії»

У Державній прикордонній службі України дали роз'яснення, чи можна перетнути кордон з закордонним паспортом у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що у ЗМІ поширюється повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи у "Дії" для пропуску через кордон. Відповідні новини поширюються з посиланням на слова представника Держприкордонслужби Ігоря Матвійчука під час інтерв'ю одному з видань.

"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну. Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично", - наголосили прикордонники.

Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.

Водночас прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

Однак, якщо у інспекторів виникнуть сумніви щодо дійсності документів в "Дії" та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка, попередили в ДПСУ.