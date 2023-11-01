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АНАЛІТИКА

Українці зможуть отримувати сертифікати на вивчення англійської мови через «єПідтримку»

16:59 01.11.2023 |

Україна

 

Українці в майбутньому зможуть отримувати сертифікати для вивчення англійської мови через "єПідтримку" в рамках національного проєкту з популяризації англійської мови Future Perfect, заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо людина хоче вивчити англійську, але не має фінансових можливостей, то за певними критеріями, які буде визначено в майбутньому, вона зможе автоматично отримати сертифікат, щоб за його допомогою оплатити роботу репетитора або певні мовні курси", - повідомив Федоров під час презентації проєкту у вівторок.

Він додав, що фінансування таких статей із держбюджету поки що не передбачено, проте "багато партнерів готові допомагати".

"Президент озвучив конкретну мету для ВВП України - трильйонна економіка. Для того, щоб збільшити доходи країни більше ніж уп'ятеро, ми маємо створювати інноваційні компанії з великою доданою вартістю, які коштують мільярди. Такі завдання можуть вирішити люди, котрі швидко навчаються. Один з інструментів для досягнення цієї мети - англійська мова. 56% українців хочуть підвищити рівень володіння іноземною мовою. Програма Future Perfect стане одним із драйверів змін, щоб українці могли говорити зі світом спільною мовою, обмінюватися досвідом і ділитися інноваційними ідеями", - пояснив він інтерес до цього проєкту і його підтримку.

Зі свого боку міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що наразі 49% опитаних українців не мають жодних навичок з англійської мови, тобто близько половини опитаних громадян можуть втрачати додаткові можливості і для особистісного розвитку, і для розвитку держави.

"І цей пробіл може бути заповнений, зокрема, завдяки змінам в освіті. На державному рівні сприятимемо вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти та в будь-якому віці, починаючи від дошкільнят", - сказав міністр.

Результати дослідження від British Council, які наводилися на презентації, показують, що вчителі англійської мови мають дуже високий рівень володіння мовою: понад 90% з них мають CEFR B2 або C1. При цьому зазначалося, що саме викладачі задають планку для основи, на якій будуватимуться інновації та мовна політика в майбутньому.

Один з інструментів, який допоможе українцям краще вивчити англійську, - носії мови в кожній українській школі. "Це добре показало себе в Грузії, наприклад. У нас 12 тис. шкіл - це не так уже й багато, щоб не знайти 12 тис. волонтерів - носіїв мови", - зазначив Лісовий.

Програма Future Perfect передбачає продукти та сервіси, які допоможуть вивчити англійську мову в зручному та доступному форматі. Перші з них - Promova та Empower. Платформа для вивчення мов із персоналізованим підходом Promova пропонує українцям premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки. А онлайн-платформа для вивчення англійської Empower Кембриджського університету доступна для українських викладачів і студентів.

Як повідомлялося, мовна програма Future Perfect - ініційований президентом України Володимиром Зеленським національний проєкт із популяризації англійської мови в країні. Її реалізовує Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством культури та інформаційної політики за підтримки USAID/UK Aid проєкту "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і Фонду Східна Європа. Партнер проєкту - міжнародна технологічна компанія Mastercard.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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