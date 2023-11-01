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У Києві обмежили швидкість руху автомобілів до 50 км/год
15:51 01.11.2023 |
З 1 листопада у Києві запроваджено єдиний швидкісний режим - швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість ще нижча. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року.
На ділянках, де було дозволено швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості "80".
Раніше було визначено 10 ділянок дороги із дозволеною швидкістю 80 км/год на період з 1 квітня до 31 жовтня.
Департамент транспортної інфраструктури КМДА закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено у період з 1 листопада по 1 квітня.
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