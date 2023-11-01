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АНАЛІТИКА

Близько 10 тис. українців загинули від початку повномасштабного вторгнення

08:58 01.11.2023 |

Україна

 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 9900 мирних українців, згідно з озвученими цифрами на брифінгу Ради Безпеки ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні.

"За останніми підрахунками, понад 9900 мирних жителів було вбито від початку вторгнення. У перспективі це еквівалентно майже 16 цивільним особам, які гинуть щодня", - заявив на початку засідання директор Управління з координації гуманітарних питань (OCHA) Рамеш Раджасингам.

Він наголосив, що наведені ним цифри є застарілими і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Згідно з даними Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені.

Директор Управління ООН з координації гуманітарних питань, який виступив першим, також зазначив, що на сьогодні близько 80 млн осіб в Україні потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги. Раджасингам зазначив, що це понад 40% усього населення України.

Зокрема, за його даними, 10 млн українців вимушено залишили свої домівки, і мають статус біженців в інших країнах, або ж внутрішньо переміщених осіб всередині України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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