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АНАЛІТИКА

В Helsi тепер можна відстежувати результати медичних аналізів

23:25 30.10.2023 |

Україна

В Helsi тепер можна відстежувати результати медичних аналізів

 

Розробники сервісу Helsi розширили функціональні можливості мобільного застосунку та додали в нього відображення результатів аналізів. Зазначається, що вперше в Україні реалізували таку можливість.

Результати лабораторних досліджень та висновок лікаря приходитимуть та зберігатимуться у медичній картці пацієнта. Надалі ці відомості можна буде переглянути як самим користувачем, так і зацікавленим лікарем. Нині для того, щоб отримати результати досліджень, українцям найчастіше треба відвідувати медичні заклади, стояти в чергах, зберігати паперові друковані версії документів.

В застосунку відображатимуться результати аналізів з 27 лабораторій по всій Україні, які на цей час працюють з Helsi. Згодом мережа установ буде розширюватись.

Результати аналізів надходитимуть у кабінет пацієнта автоматично після того, як лікар або лабораторія вноситимуть відповідну інформацію в базу даних Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Користувачам сервісу, у яких встановлений мобільний застосунок Helsi, приходитиме Push-повідомлення про надходження результатів досліджень. Вони будуть зберігатися в медичній картці пацієнта в розділі «Медичні документи». Там користувач зможе ознайомитись з ними, побачити висновок лікаря, переглянути інформацію про лабораторію тощо.

Після ознайомлення з результатами аналізів пацієнт може залишити відгук, давши оцінку роботи лабораторії. Це в майбутньому допоможе покращити якість оформлення документів з результатами лабораторних досліджень.
За матеріалами: ITC.ua
 

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