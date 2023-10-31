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В Helsi тепер можна відстежувати результати медичних аналізів
23:25 30.10.2023 |
Розробники сервісу Helsi розширили функціональні можливості мобільного застосунку та додали в нього відображення результатів аналізів. Зазначається, що вперше в Україні реалізували таку можливість.
Результати лабораторних досліджень та висновок лікаря приходитимуть та зберігатимуться у медичній картці пацієнта. Надалі ці відомості можна буде переглянути як самим користувачем, так і зацікавленим лікарем. Нині для того, щоб отримати результати досліджень, українцям найчастіше треба відвідувати медичні заклади, стояти в чергах, зберігати паперові друковані версії документів.
В застосунку відображатимуться результати аналізів з 27 лабораторій по всій Україні, які на цей час працюють з Helsi. Згодом мережа установ буде розширюватись.
Результати аналізів надходитимуть у кабінет пацієнта автоматично після того, як лікар або лабораторія вноситимуть відповідну інформацію в базу даних Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Користувачам сервісу, у яких встановлений мобільний застосунок Helsi, приходитиме Push-повідомлення про надходження результатів досліджень. Вони будуть зберігатися в медичній картці пацієнта в розділі «Медичні документи». Там користувач зможе ознайомитись з ними, побачити висновок лікаря, переглянути інформацію про лабораторію тощо.
Після ознайомлення з результатами аналізів пацієнт може залишити відгук, давши оцінку роботи лабораторії. Це в майбутньому допоможе покращити якість оформлення документів з результатами лабораторних досліджень.
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