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Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, відповідно до яких учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому.
Це передбачено постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128, яка оприлюднена на "Урядовому порталі".
Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не "Учбовий транспортний засіб", а "Навчальний транспортний засіб".
Відповідно літеру "У" чорного кольору міняють на літеру "Н" чорного кольору.
У додатку 4 до Правил дорожнього руху розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб" замінили таким знаком:
Постанова № 1128 від 27 жовтня 2023 року набирає чинності через шість місяців із дня її опублікування.
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