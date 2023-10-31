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АНАЛІТИКА

Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому

18:10 30.10.2023 |

Україна, Транспорт

 

Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, відповідно до яких учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому.

Це передбачено постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128, яка оприлюднена на "Урядовому порталі".

Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не "Учбовий транспортний засіб", а "Навчальний транспортний засіб".

Відповідно літеру "У" чорного кольору міняють на літеру "Н" чорного кольору.

У додатку 4 до Правил дорожнього руху розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб" замінили таким знаком:

 

Постанова № 1128 від 27 жовтня 2023 року набирає чинності через шість місяців із дня її опублікування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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