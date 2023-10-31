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Без черг та папочок. Федоров розповів, як буде працювати реєстр військовозобов'язаних
17:32 30.10.2023 |
Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, аби відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вводився в експлуатацію та наповнювався досить довго. Він з'явився раніше початку повномасштабного вторгнення РФ.
За словами міністра, кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в "папочках".
"По суті, перша задача була - це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися - тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, більше ніж 90% вже відцифровано саме цієї інформації", - сказав він.
Федоров зазначив, що тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, дані вже знаходяться в цій системі. Таким чином, йдеться про автоматизацію роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі.
З іншого боку, мова йде про якісні дані, які дозволяють ЗСУ та головнокомандувачу приймати управлінські рішення - яку кількість людей мобілізувати, хто йому потрібен і так далі.
"Це відкриває можливості відображення якихось документів, якщо ми говоримо про "Дія.Мілітарі", наприклад, що ви є військовозобов'язаним, якщо це потрібно. Тобто з'являється реєстр, який можна використовувати. Ось в принципі для цього потрібен "Оберіг"", - додав він.
Федоров зазначив, що наразі при одруженні чоловік має сповістити про це військкомат. З появою єдиного реєстру ця інформація може змінюватися автоматично. Так, буде непотрібно кожного разу приходити в військкомат для того, щоб сповістити його про те, що в житті людини щось змінилося.
За його словами, є низка правил, коли людині потрібно приходити. Він впевнений, що 90% чоловіків порушували їх, адже навіть не знають про їхнє існування.
"І я вам скажу, що я вже бачив кількох міністрів оборони, коли ми їх онбордили в цю тему, розповідали про проблематику, що так не може бути, то виявлялося, що кожен з них також повинен отримати штраф за те, що він або одружився і не прийшов, або у нього змінилося місто реєстрації і він там не прийшов і так далі", - розповів він.
Міністр сказав, що наразі немає жодного інтерфейсу комунікації громадян з військкоматами через реєстр. Йдеться лише про автоматизацію для спілкування співробітника військкомату з військовозобов'язаним - йому не потрібно буде бігти і брати папочку з документами.
"Напевно, ідеально для того, щоб також спростити процес, зробити певну комунікацію, коли людина зможе ставати на облік онлайн, не потрібно буде приходити у військкомат", - додав він.
Електронний реєстр військовозобов'язаних
Закон про єдиний електронний реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року, але без повної бази щодо військовозобов'язаних.
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.
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