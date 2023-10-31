Українцям не видаватимуть повістки через «Дію», – Федоров

В Україні не роздаватимуть повістки військовозобов'язаним через додаток "Дія". Крім того, таке нововведення навіть не планується.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", - зазначив він.



