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Терміни проходження військово-лікарської комісії скорочуються до чотирьох днів
23:33 27.10.2023 |
Міністерство охорони здоров'я спільно (МОЗ) з Нацслужбою здоров'я (НСЗУ) оновили терміни проходження військово-лікарських комісій (ВЛК). Як повідомила пресслужбавідомства у п'ятницю, 27 жовтня, відтепер граничні строки проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних скорочено до чотирьох днів.
Також скорочено строк проведення лабораторних і інструментальних досліджень - не більш трьох робочих днів кожне. У МОЗ наголосили, що голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат) і працівники закладів охорони здоров'я повинні дотримуватися вказаних строків. "Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов'язані проходили медогляди за окремою чергою", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як наголошують у відомстві, задля цифровізації процесів медики, що працюють у ВЛК при центрах комплектування, вже використовують Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ). "Тож за необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо", - додали у МОЗ.
Зазначається, що зміни щодо ВЛК були здійснені на виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ.
Нагадаємо, указ щодо введення у дію відповідного рішення РНБО президент України Володимир Зеленський підписав 12 вересня. Таким чином він розпорядився перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, ухвалених з 24 лютого 2022 року. В РНБО не виключають, що частина цих рішень могла бути ухвалена за хабарі. Згідно з указом, перевірки мають пройти у тримісячний строк.
В останні місяці правоохоронці масово перевіряли ТЦК. Внаслідок перевірок підозри у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через кордон отримували військкоми і голови ВЛК таких центрів.
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