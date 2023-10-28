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АНАЛІТИКА

Для повної оцінки екологічних збитків, заподіяних Україні Росією, потрібно 20-30 років - Міндовкілля

23:11 27.10.2023 |

Україна

 

Щоб повністю оцінити заподіяну російською агресією шкоду та підрахувати прямі й опосередковані збитки, Україні знадобиться 20-30 років.

Про це сказала заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко під час дискусії "Реформа екологічного контролю у часи війни: важливість та перспективи" в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

За її словами, війна поставила нові виклики перед системою державного екологічного контролю. Нині основна функція Державної екологічної інспекції - фіксація шкоди та нарахування збитків, заподіяних державі і довкіллю російською агресією, збір необхідних для цього даних та фіксація екологічних злочинів.

"У Держекоінспекції нині працюють 1350 інспекторів. Площа нашої країни - понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, на кожного інспектора припадає 447 квадратних кілометрів території. З урахуванням нинішніх масштабів війни такої кількості людей недостатньо. Адже нікуди не поділися і "звичайні" господарські злочини проти довкілля", - зауважила Крамаренко.

Для ілюстрації вона навела дані спеціалізованої екологічної прокуратури, згідно з якими у другому півріччі 2022-го було зафіксовано 6100 кримінальних діянь, пов'язаних зі злочинами проти довкілля, а за 9 місяців нинішнього року в цій царині порушено майже 6300 кримінальних справ.

"Зважаючи ж на те, що заподіяна бойовими діями шкода природі даватиметься взнаки ще довго і країна продовжуватиме зазнавати опосередкованих збитків унаслідок нинішніх руйнувань, аби зафіксувати усі злочини Росії проти довкілля та донарахувати збитки, знадобиться принаймні 20-30 років", - спрогнозувала Крамаренко.

Як повідомлялося, за даними Міндовкілля, загальні збитки природному середовищу в Україні через агресію РФ перевищили 2 трлн грн. Лише збитки від російського теракту на Каховській ГЕС перевищують 146 млрд грн (3,8 млрд євро). Й ці оцінки не остаточні, адже, поміж іншого, без води залишилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких щороку вирощували близько 2 млн тонн зерна.
 

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