Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українцям пояснили, чи потрібно змінювати документи після перейменування вулиць

19:40 27.10.2023 |

Україна

 

Під час перейменування вулиць, яке в Україні проводиться у зв'язку з декомунізацією, українцям не потрібно змінювати документи, які посвідчують особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Як розповіли у відомстві, якщо у громадянина паспорт старого зразка (у вигляді книжечки) то при зміні назви вулиці ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання не потрібно.

"Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняте із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться", - сказано у повідомленні.

Що ж стосується власників паспорта у вигляді ІD-картки, то для них документом підтвердження місця проживання є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу можна звернутися до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок "Дія", після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес