Фінансові новини
- |
- 27.10.23
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У неділю Україна перейде на зимовий час
12:08 27.10.2023 |
У неділю, 29 жовтня, о 4 годині ранку Україна перейде на зимовий час. Тобто стрілка годинника переводиться на одну годину назад.
Про це нагадали у Міністерстві економіки.
Зазначається, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
Як відомо, щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на годину вперед, в останню неділю жовтня - о 4 годині на годину назад.
У Мінекономіки уточнили, що час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню.
А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
|Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
|Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви
|США не допустять перемоги Росії, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, - Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Для повної оцінки екологічних збитків, заподіяних Україні Росією, потрібно 20-30 років - Міндовкілля
|Українцям пояснили, чи потрібно змінювати документи після перейменування вулиць
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|У неділю Україна перейде на зимовий час
|Водії зможуть отримати протокол про проходження перевірки технічного стану транспортного засобу в електронному вигляді
|«Київстар» інвестує в Helsi до $10 млн
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI