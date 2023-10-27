У неділю Україна перейде на зимовий час

У неділю, 29 жовтня, о 4 годині ранку Україна перейде на зимовий час. Тобто стрілка годинника переводиться на одну годину назад.

Про це нагадали у Міністерстві економіки.

Зазначається, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Як відомо, щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на годину вперед, в останню неділю жовтня - о 4 годині на годину назад.

У Мінекономіки уточнили, що час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню.

А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.