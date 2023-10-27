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Водії зможуть отримати протокол про проходження перевірки технічного стану транспортного засобу в електронному вигляді
23:57 26.10.2023 |
В Україні тепер протокол про проходження перевірки технічного стану транспортного засобу можна отримати в електронному форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Як розповіли у відомстві, зараз в Україні усі транспортні засоби, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення, повинні проходити обов'язковий технічний контроль.
Однак раніше протокол за результатами технічного контролю транспортного засобу автомобіля друкувався виключно на паперовому бланку встановленого зразка. Для спрощення процедури проходження запроваджений електронний протокол.
Для проходження обов'язкового технічного контролю необхідно:
Звернутись до пункту технічного контролю.
* Надати необхідні документи.
* Виконати перевірку транспортного засобу.
* Отримати Е-протокол.
Нагадаємо, в Україні зробили обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.
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