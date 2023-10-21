Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху

23:45 20.10.2023 |

Україна

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінили у ПДР:

* водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік (раніше це правило діяло з 1 жовтня до 1 травня). В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

* заборонили перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;

* спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5401
  0,0717
 0,20
EUR
 1
 38,7033
  0,0522
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4830  0,03 0,09 38,1381  0,06 0,15
EUR 39,8315  0,03 0,07 40,6756  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5350  0,07 0,19 36,5600  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес