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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
23:45 20.10.2023 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Що змінили у ПДР:
* водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік (раніше це правило діяло з 1 жовтня до 1 травня). В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
* заборонили перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;
* спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
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