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Електронні рецепти на ліки дозволили отримувати без особистого звернення до лікаря
17:46 19.10.2023 |
Міністерство охорони здоров'я дозволило виписувати перший електронний рецепт на ліки без обов'язкового відвідування лікаря.
У пресслужбі МОЗ пояснили, що раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов'язково мав бути фізично присутнім на прийомі під час виписки першого електронного рецепта.
"Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", - зазначається у повідомленні.
Водночас виняток з цього послаблення залишається для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію
При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
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