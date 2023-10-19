Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Електронні рецепти на ліки дозволили отримувати без особистого звернення до лікаря

17:46 19.10.2023 |

Україна

 

Міністерство охорони здоров'я дозволило виписувати перший електронний рецепт на ліки без обов'язкового відвідування лікаря.

У пресслужбі МОЗ пояснили, що раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов'язково мав бути фізично присутнім на прийомі під час виписки першого електронного рецепта.

"Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", - зазначається у повідомленні.

Водночас виняток з цього послаблення залишається для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію

При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6118
  0,0502
 0,14
EUR
 1
 38,6511
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5161  0,00 0,01 38,1961  0,01 0,03
EUR 39,8026  0,00 0,01 40,6743  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6050  0,09 0,25 36,6500  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес