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АНАЛІТИКА

В Україні обстежили понад половину сільгоспземель, що підлягають пріоритетному розмінуванню

13:57 18.10.2023 |

Україна

 

В Україні з початку 2023 року обстежено понад 225 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації, з яких понад 5 тис. га - протягом останнього тижня, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Переважна більшість обстежених за тиждень площ - майже 4,2 тис. га - на Херсонщині. Решта - у Миколаївській та Харківській областях", - наведено дані оперативного зведення обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, загалом на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які планується повернути до господарської експлуатації першочергово, зокрема в Харківській області - понад 28%, Херсонській - 48%, Миколаївській - понад 79%.

Водночас повернуто до господарської експлуатації загалом близько 170 тис. га земель.

У Мінекономіки нагадали, що протягом чотирьох років першочерговому відновленню, зокрема проведенню оглядів, а за потреби - очищенню й розмінуванню, підлягають понад 470 тис. га сільгоспземель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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