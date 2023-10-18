В Україні обстежили понад половину сільгоспземель, що підлягають пріоритетному розмінуванню

В Україні з початку 2023 року обстежено понад 225 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації, з яких понад 5 тис. га - протягом останнього тижня, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Переважна більшість обстежених за тиждень площ - майже 4,2 тис. га - на Херсонщині. Решта - у Миколаївській та Харківській областях", - наведено дані оперативного зведення обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, загалом на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які планується повернути до господарської експлуатації першочергово, зокрема в Харківській області - понад 28%, Херсонській - 48%, Миколаївській - понад 79%.

Водночас повернуто до господарської експлуатації загалом близько 170 тис. га земель.

У Мінекономіки нагадали, що протягом чотирьох років першочерговому відновленню, зокрема проведенню оглядів, а за потреби - очищенню й розмінуванню, підлягають понад 470 тис. га сільгоспземель.