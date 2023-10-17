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АНАЛІТИКА

Строк дії електронного рецепта збільшився з 30 до 90 днів - МОЗ

19:30 17.10.2023 |

Україна

 

Строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, продовжено з 30 до 90 календарних днів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, водночас строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів. На ліки, що підлягають реімбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чи на екстемпоральні лікарські засоби строк також залишається колишнім - 30 календарних днів.

МОЗ нагадує, що наркотичні ліки відпускають лише за електронним рецептом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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