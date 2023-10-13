Фінансові новини
- |
- 13.10.23
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін запускає у «Дії» інформаційний сервіс про Пункти незламності
15:09 13.10.2023 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку "Дія" інформаційного сервісу про Пункти незламності.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.
"На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія", - сказав Шмигаль.
За його словами, у "Дії" українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.
"Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки", - пояснив прем'єр.
"Готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв", - наголосив він.
На сьогодні, за словами Шмигаля, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв'язок на критичні та екстрені випадки.
Крім того, готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з'явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін запускає у «Дії» інформаційний сервіс про Пункти незламності
|Лише 37% абонентів підключені до мереж інтернету, що не залежать від знеструмлень – Мінцифра
|У Мінцифри готові до перепису населення онлайн
|У Києві хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект
|Сервіс купівлі/продажу автомобіля запущено в бета-тесті в застосунку «Дія»
|МВС планує збільшити кількість саперів до майже 3 тис. осіб – Клименко
Бізнес
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699