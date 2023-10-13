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АНАЛІТИКА

Лише 37% абонентів підключені до мереж інтернету, що не залежать від знеструмлень – Мінцифра

10:54 13.10.2023 |

Україна

 

Лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень. Це середній показник по Україні.

Про це розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в інтервʼю Liga.Tech.

За словами Мацика, у Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові цей показник становить близько 60%, а у Києві - 9%, це критична ситуація.

Це повʼязано з насиченням старими технологіями у столиці, які не підтримують PON.

Зараз Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж.
За матеріалами: Економічна правда
 

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