Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сервіс купівлі/продажу автомобіля запущено в бета-тесті в застосунку «Дія»

17:20 12.10.2023 |

Україна

 

У мобільному застосунку державних послуг "Дія" в бета-тесті запущено сервіс купівлі/продажу автомобіля.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі в Києві в четвер.

"Наразі у бета-тесті запущено можливість купити, продати автомобіль у "Дії". Без центру МВС, без послуг "бігунків", які пропонують купити місце в черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у "Дії", - сказав Федоров.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у "Дії". Він анонсував скасування обов'язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4971  0,01 0,02 38,1789  0,01 0,03
EUR 39,9089  0,04 0,10 40,8236  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3900  0,04 0,11 36,4200  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес