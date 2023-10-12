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Сервіс купівлі/продажу автомобіля запущено в бета-тесті в застосунку «Дія»
17:20 12.10.2023 |
У мобільному застосунку державних послуг "Дія" в бета-тесті запущено сервіс купівлі/продажу автомобіля.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі в Києві в четвер.
"Наразі у бета-тесті запущено можливість купити, продати автомобіль у "Дії". Без центру МВС, без послуг "бігунків", які пропонують купити місце в черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у "Дії", - сказав Федоров.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у "Дії". Він анонсував скасування обов'язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.
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